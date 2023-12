Bolsonaro se recupera bem após cirurgias, afirma boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recupera bem das duas cirurgias realizadas na manhã desta terça-feira (12), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

De acordo com boletim médico, as cirurgias feitas para corrigir uma hérnia de hiato e para tratar um desvio de septo “transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”.

Segundo o advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, o ex-presidente entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5h desta terça-feira (12). Por volta das 8h10 ele já estava na sala de recuperação.

O boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star detalha quais foram os procedimentos a que o ex-presidente foi submetido:

– procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF.

– septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia para correção do desvio de septo e melhora da condição respiratória.

No final do dia, Bolsonaro será reavaliado pelas equipes responsáveis pelas cirurgias. Participaram dos procedimentos os gastroenterologistas Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e Eduardo Guimaraes Hourneaux de Moura e o otorrinolaringologista Sergio Salomão Abdala Carui.

