Em rede nacional, Bolsonaro pede voto para Capitão Contar

O último debate antes da eleição deste domingo (2), no Estado quem acabou levando vantagem foi o candidato ao Governo Capitão Contar (PRTB), que teve seu nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em rede nacional.

O debate foi tenso e muitos se perderam em meio à confusão, agressões e descumprimento das regras básicas do programa. Quem esperava ver propostas acabou se deparando com um show de ataques e pedidos de direito de respostas. O inesperado foi o presidente pedir voto ao vivo para um candidato que chegou até a elogiar a neutralidade de Bolsonaro.

Após um ataque a figura da ex – aliada, senadora Soraya Thronicke, o presidente ao afirmar sobre lealdade e aliança, pediu voto declaradamente ao Capitão Contar (PRTB), afirmando ser o seu candidato. “Quero apelas a todos do Mato Grosso do Sul e pedir que votem no Capitão Contar, a resposta a alguém que não tem nenhuma gratidão em cima do trabalho que eu fiz, a melhor resposta que podemos dar é eleger um Governador do Mato Grosso do Sul, perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética, a moralidade, por isto eu peço Capitão Contar”, declarou Bolsonaro.

Em sua rede o candidato ao governo comemorou e afirmou ser fiel ao Capitão e que chegou até aqui sem usar recurso do Governo. “Resiliência, fidelidade e honra! Chegamos até aqui com apoio de amigos e familiares, levando seu nome para todos os municípios de forma muito expressiva e integra! Sem dinheiro público, sem amarras políticas, num cenário nunca visto no nosso Estado!

Hoje recebemos seu apoio formal em Rede nacional, foi triunfal !@jairmessiasbolsonaro você é a única esperança do nosso Brasil e agora traz esta possibilidade para MATO GROSSO DO SUL! Jair Bosonaro”, comemorou Contar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Capitão Contar (@capitaocontar)

No Estado a ex-ministra Tereza Cristina, candidata do presidente no MS, é aliada com o candidato Eduardo Riedel que afirmava ser o candidato do presidente. O candidato tucano em entrevista ao O ESTADO PLAY confirmou contar com o apoio.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.