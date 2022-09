Em grande final, São Paulo tem chance de voltar a ser campeão neste sábado

O São Paulo, maior campeão internacional do país, pode voltar a ganhar um título de Copa Sul-Americana, neste sábado, às 16hrs, contra o Independiente Del Valle. Além de retomar o protagonismo na América depois de 10 anos, o tricolor tem a chance de salvar a temporada e coroar o bom trabalho de Rogério Ceni.

Antes da decisão contra o Independiente Del Valle, o São Paulo terá apenas mais um treinamento, na tarde de sexta-feira, no campo da equipe Argentina Talleres. No elenco, a partida é tratada como o jogo da década não só para os jogadores, como também para a história recente do clube.

Em entrevista ao GE, da Globo, o atacante Calleri revelou o peso do jogo e seu maior sonho de fazer história com a camisa são paulina. “É o jogo mais importante da última década, dos últimos dez anos. Vai ser a primeira final internacional que o São Paulo vai jogar (neste período). É o jogo dos últimos dez anos não só pelo título, mas pelo que o São Paulo não consegue há anos, não conseguindo chegar perto de uma final. Temos oportunidade de virar história” – disse o camisa 9.

O último título de Sul-americana do tricolor paulista foi em 2012. Justamente, foi o último título de maior expressão conquistado pelo clube que viveu momentos de seca nos últimos anos.

O jogo

O São Paulo tem seis jogadores lesionados: Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Moreira (artroscopia no joelho direito), André Anderson, Gabriel Neves (lesão ligamentar no joelho direito), Caio (cirurgia no joelho direito) e Nikão (avulsão no adutor esquerdo).

A escalação deve ser a mesma que foi a jogo contra o Avaí, no último domingo. Existe dúvida se Rafinha deve jogar, entrando como um terceiro zagueiro. A outra possibilidade é Igor Vinícius ser titular, o que deixa a equipe mais ofensiva.

A decisão será transmitida pela Conmebol TV.

