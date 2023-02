Boate é flagrada com gato de energia duas vezes em menos de uma semana

Após seis dias flagrado por irregularidades, o restaurante e pub noturno da Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo, foi flagrado realizando novamente o gato de energia elétrica. A Polícia Militar e a Energisa foram até o bar da Chácara Cachoeira na tarde desta quinta-feira (23).

Conforme apurado, a Energisa recebeu uma denúncia, no último domingo (19), sobre terceiros que estavam mexendo no relógio. No local, foi constatado que o lacre estava rompido e que a medição de uma das fases de energia havia sido manipulada.

Operação

No dia 17 de fevereiro, o mesmo estabelecimento havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil, Polícia Científica e a concessionária de Energia Energisa, com objetivo de combater furto de energia.

Segundo constatado, o prédio estava sem o medidor, caracterizando furto de energia. O prejuízo estimado é de R$ 23.245 só na casa de shows. O dono do estabelecimento foi levado à delegacia para prestar esclarecimento. Acesse também: Autor de diversos furtos é morto após agredir policiais em abordagem

Com informações Marcos Maluf