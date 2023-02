Autor de diversos furtos é morto após agredir policiais em abordagem

Homem identificado como Maicol da Rosa, de 45 anos, veio a óbito na tarde desta quinta-feira (23), após ser baleado por equipe da PM (Polícia Militar). O caso aconteceu na Rua Baluarte, no Jardim Noroeste em Campo Grande. Foragido do sistema penitenciário, o homem furtou diversas casas na região e foi baleado porque agrediu os policiais com uma faca durante abordagem.

Conforme o Delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil, Reges de Almeida, durante a madrugada uma casa foi furtada na rua Baluarte por volta das 4h e vizinhos ligaram para a dona da residência, que não estava no local, falando que a porta dela havia sido arrombada. Ao chegar no local, a mulher acionou os policiais que registraram um boletim de furto, uma televisão levada. Durante a tarde, os vizinhos voltaram a ligar para a polícia dizendo que Maicol, estava ameaçando-os com uma faca, dizendo que iria agredir quem o denunciou.

Novamente os policiais foram acionados e, em diligências, a equipe da Força Tática encontrou o homem que tentou fugir entrando em uma casa na mesma rua em que cometeu os furtos. Armado com uma faca, ele começou a ameaçar os policiais e se recusou a largar o objeto. Foram feitos então disparos com bala de borracha para contê-lo, mas ainda assim Maicol continuou com as ameaças. Com isso, foram feitos ao menos dois disparos de pistola .40 que atingiram o homem.

Os militares chegaram a levar Maicol para CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes,mas ele não resistiu aos alimentos e morreu na unidade. A companheira do homem que estava na casa, foi levada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil como testemunha. O casal estaria morando junto há cerca de duas semanas. No local a polícia apreendeu munições e as facas usadas nas agressões. O suspeito estava foragido do Presídio da Gameleira e tem diversas passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e furto.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

