BNDES prioriza estudo de concessão de parques estaduais em MS

O estudo sobre a concessão da administração de parques estaduais de Mato Grosso do Sul para a iniciativa privada vai ser priorizado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O assunto foi discutido nesta segunda-feira (20) pelo governador Eduardo Riedel e pela secretária especial do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni, no Rio de Janeiro, em reunião com a empresa pública federal responsável por financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira.

Representantes do BNDES virão a Campo Grande nos próximos dias 3 e 4 para conhecer o Bioparque Pantanal, ativo dentro do Parque das Nações Indígenas. Já os estudos de viabilidade da concessão dos parques terão início em maio.

De acordo com a secretária Eliane Detoni, o BNDES deixou as portas para novas parcerias com Mato Grosso do Sul. “Foi uma boa conversa. O BNDES já é parceiro de Mato Grosso do Sul há bastante tempo e demonstrou total interesse em manter essa parceria. O banco tem uma avaliação muito positiva do Estado”, contou. Acesse também: Governo relança Mais Médicos com 15 mil vagas; brasileiros terão prioridade