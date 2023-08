Biblioteca Sesi forma idosos para navegar no mundo digital

Nas mãos, certificados que representam o passaporte para um mundo digital e conectado. Formandos do Projeto 60+ receberam, na última semana, diplomas de conclusão do curso criado pelo Sesi MS para promover a inclusão digital da terceira idade. O programa tem como objetivo ampliar o acesso dos idosos às facilidades que a tecnologia oferece, seja por meio de celulares, computadores ou da internet.

As aulas são oferecidas gratuitamente nas 45 unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi no interior do Estado. Para fazer inscrição nas próximas turmas, confira o endereço e telefone da unidade mais próxima.

Rochedo – A turma de 13 alunos do Projeto 60+ celebrou a formatura do curso na sede da Câmara Municipal. Formanda e oradora da turma, Meire Fernandes, de 61 anos, agradeceu pela oportunidade de aprender. “O mundo digital está aí e estamos apenas começando. Hoje é um dia de muita alegria, mais uma etapa da nossa vida encerra, palavras são impossível de expressão nossa gratidão”, disse.

Paranaíba – Após a aula final, os alunos receberam certificados e tiveram um momento de confraternização com monitores e professores. “Gostei muito do curso, dos professores, aprendi muita coisa que não sabia e vou indicar para outras pessoas. Fiz aqui também novas amizades”, contou Vanda Dutra dos Reis, de 71 anos.

“Foi muito gratificante ver o aprendizado dos alunos, a autonomia no uso digital e sua autoestima elevada. Esse curso veio sanar, minimizar e incluir os idosos ao mundo globalizado”, disse a monitora Elaine Luiza Queiroz.

Aparecida do Taboado – A formatura dos alunos, realizada na sede da Biblioteca Sesi, contou com convidados da secretaria municipal de Educação. “Fiquei muito feliz e emocionada com o vídeo dos nossos momentos no curso, estava tudo muito bem organizado. Agradeço a professora e as meninas da biblioteca, sempre com tanto carinho em nos receber. A formatura estava linda, o café da manhã, o certificado a lembrancinha, vou sentir muitas saudades das nossas manhãs”, disse a formanda Odete Rosa Maia.

