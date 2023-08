Polícia Civil conclui investigação e indicia jovem suspeito de tentar matar idoso

Nesta terça-feira (29), a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia concluiu investigação relacionada a tentativa de homicídio e indiciou um jovem de 21 anos, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada, contra um idoso de 66 anos.

Consta na ocorrência que na noite de domingo (20), o suspeito estaria consumindo cervejas com a vítima, momento que em razão de uma discussão, o rapaz apossou-se de uma faca e deu sete golpes no corpo do senhor.

Após o fato, o suspeito fugiu até sua residência, sendo detido pela polícia militar e conduzido até a delegacia local, autuado em flagrante pelo delegado plantonista.

Inicialmente, o jovem negou a prática do crime, contudo, durante as investigações, surgiram elementos que apontavam a autoria delitiva em seu desfavor. Desta maneira, o acusado acabou confessando o crime alegando legítima defesa.

Contudo, sua tese não se sustentou, pois, conforme informado, o suspeito desferiu sete facadas contra a vítima, na região do abdômen, tórax e cabeça, causando inclusive exposição das vísceras do idoso.

A vítima encontra-se internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em um de Três Lagoas, em estado grave. O suspeito foi liberado na audiência de custódia e encontra-se em liberdade.

O investigado possui várias passagens criminais anteriores, inclusive encontrava-se preso até data recente, pois, embriagado, havia subtraído um veículo tipo caminhonete na cidade de Brasilândia, batendo em outros carros durante a fuga e ao final acabou sendo preso pela Polícia Civil.

A pena pelo crime de homicídio tentado pode chegar até 30 anos de prisão, caso seja condenado.