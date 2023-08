Seminário da Rede de Bibliotecas Sesi reúne monitores na Capital

O Sesi promoveu nesta quinta-feira (10/08), em Campo Grande, a primeira edição do Seminário da Rede de Bibliotecas da Indústria do Conhecimento. O evento contou com a presença de cerca de 100 participantes, entre monitores, bibliotecários e representantes de secretarias municipais e estadual de educação. O objetivo do encontro é promover a formação continuada dos educadores que atuam nas 45 unidades da rede espalhadas por 43 municípios do Estado, em um processo constante de aperfeiçoamento profissional. Ao fazer a abertura do seminário, o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, falou sobre o papel relevante que as Bibliotecas Sesi desempenham junto à população em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

“Em nome do presidente Sérgio Longen, quero agradecer a presença dos representantes de todas as 45 unidades ativas no Estado e também destacar a importância do trabalho realizado desde 2008. Ser monitor de uma Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi é dar a oportunidade para as pessoas terem acesso à cultura em locais onde o poder público tem dificuldade ou não consegue oferecer”, disse Del Casale. O superintendente regional do Sesi, Régis Borges, ressaltou que o seminário é uma forma de integrar a equipe de monitores e fortalecer a rede das Bibliotecas Sesi.

“Temos uma estrutura completa em 45 cidades, então dá para ter uma noção do tamanho do impacto que podemos criar nas comunidades. Temos vários projetos que rodam nas bibliotecas, cada um com sua perspectiva e seu valor. O que me deixa muito feliz é ver a paixão em vocês, monitores, que se dedicam a construir um cenário positivo e próspero para o nosso Estado por meio do acesso ao saber”, afirmou Borges.

A programação do seminário contou com as seguintes palestras: Neurociências e educação, com a pedagoga Ana Luiza Amaral; Bê-a-bá digital e Projeto 60+, com a biomédica Giovana Diniz Bonetti e o radialista Gabino Lino; Metodologias ativas aplicadas ao storytelling, com o professor Josué Rodrigues dos Anjos Júnior; Oficina de musicalização, com Lígia Prieto; Educação tecnológica, com Carolina Lino e Washington Luiz de Oliveira.

