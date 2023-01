Audiência pública para Revisão Tarifária em MS

No dia 02 de fevereiro, quinta-feira, às 14 horas, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) fará em Campo Grande audiência pública para o processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP) da área de concessão da Energia MS, que ocorre a cada cinco anos. O índice provisório, a ser aplicado a partir de 08 de abril de 2023, é de 11,36% para consumidores de baixa tensão, onde se enquadram clientes residenciais e comerciais e de 2,77% para os de alta tensão, os industriais. O índice ainda não está fechado, uma vez que serão levados em conta outros componentes que podem exercer impacto e que ainda não foram definidos.

A audiência será no Auditório do CREA-MS, que fica na Rua Sebastião Taveira, 268, no bairro São Francisco. As inscrições de consumidores que desejarem se manifestar serão feitas no local, das 13h30 às 14 horas. Além disso, é possível contribuir remotamente acessando a Consulta Pública 61/2022 no link disponível no site e redes sociais do Concen. O período de contribuição vai até 17 de fevereiro.

“O Concen vai acompanhar os demais componentes, por meio da assessoria técnica, e atuar sobre qualquer valor que possa retirar do cálculo para desonerar o consumidor. É fundamental que o consumidor venha e manifeste como está o serviço em seu conjunto, para que tenhamos um fornecimento de qualidade”, conclama a presidente do Concen, Rosimeire Costa. O conselho conta com representantes das principais classes de consumo e atualmente é presidido pela Fecomércio MS.

