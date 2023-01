Operação Toxicity: Caminhão carregado com agrotóxicos ilegais é apreendido

A Polícia Federal deflagrou a Operação Toxicity na manhã de hoje (31), visando reprimir o contrabando e o comércio ilegal de agrotóxicos em território nacional. Um caminhão carregado com 200 galões de agrotóxicos de origem estrangeira foi apreendido.

As cargas apreendidas apresentavam rótulos falsificados para aparentarem legalidade. Entretanto, a perícia criminal da PF (Polícia Federal) comprovou que o princípio ativo é de uso e comercialização proibida no Brasil.

Entre os riscos alegados para o uso, e ainda em discussão no cenário internacional, estão a doença de Parkinson e a Mutagenicidade (potencial de uma substância causar mutações que podem ser transmitidas via células germinativas para as gerações futuras ou evoluir e causar câncer) nos trabalhadores que manipulam o agrotóxico.

Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Ponta Porã, distante a 329 quilômetros de Campo Grande, com apoio da fiscalização federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, nas buscas foram apreendidos, dentre outros materiais, galões de substância química para análise pericial.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: