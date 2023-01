Com 1,5 tonelada de maconha motorista pula de veiculo em movimento

Ao realizar patrulhamento de rotina na MS-386, equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), prendeu em flagrante, o condutor de 34 anos, que levaria 1.440 quilos de maconha para a cidade de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, o flagrante foi feito próximo à base operacional da cidade de Amambai, no início da noite de ontem (30). Ao ver o condutor de uma caminhonete Fiat/Toro, de cor preta, fazendo manobra de retorno e saindo em alta velocidade no caminho contrário, a guarnição policial iniciou acompanhamento tático.

Segundo a polícia, após receber vós de parada, o motorista tentou fugir e saiu do veículo ainda em movimento, fugindo a pé em direção ao matagal. Os policiais iniciaram perseguição e prenderam o homem em meio a vegetação.

Ao ser questionado pela polícia, ele, que mora em Coronel Sapucaia, a 383 quilômetros de Campo Grande, confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga que seria entregue na mesma região em Dourados.

Ao checarem a documentação do carro, os policiais descobriram que era falsa e a verdadeira era da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O motorista foi levado com a droga para a delegacia de Amambai. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Amambai. A polícia avalia que o prejuízo do crime foi de R$ 3.070.000,00 (três milhões e setenta mil) reais.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

