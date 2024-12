Associação Morena Campo Grande oferece cursos gratuitos para mulheres; inscrições para novas turmas retornam em janeiro

A Associação Desenvolvimento Artístico e Cultural Morena Campo Grande, em parceria com a Rádio FM Nota 10, oferece cursos de qualificação para mulheres da Capital e entra em recesso, retomando as inscrições no dia 15 de janeiro. No próximo ano, diversos cursos estarão disponíveis, incluindo Primeiros Socorros, Culinária, Vendas, entre outros. Além disso, serão realizadas palestras sobre temas relevantes, como o alerta sobre a violência contra a mulher.

Os cursos são gratuitos e ministrados pela empresa Home Master Life’s, com supervisão da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). As inscrições devem ser feitas antes do início das aulas, em 15 de janeiro, e não há requisitos prévios para participar.

Marinalva Pereira, comunicadora do Jornal Estado, diretora da rádio FM Nota 10 e coordenadora de cursos da Associação, juntamente com Iraci Lima, destaca a importância dos cursos e do projeto.

“O principal objetivo é oferecer às mulheres novas oportunidades profissionais, elevar sua autoestima e ensiná-las a serem empreendedoras. Além dos cursos, também realizaremos palestras que orientarão mulheres a partir de 12 anos”, explica Marinalva.

Martinha de Araújo, que iniciou o curso de Cuidadora de Idosos no final deste ano, compartilha sua experiência na Associação. “Tem sido um curso de muito aprendizado, dedicação e vivência. É um curso que, se eu quiser, posso já entrar no mercado de trabalho, além de ser útil caso algum conhecido precise de cuidados especiais”, comenta.

Lorena Salette Tomazi, também participante do projeto, explica que sua experiência foi de grande valia. Segundo ela, no curso, aprendeu técnicas e as habilidades necessárias para poder exercer a profissão futuramente. “O curso nos permitiu aprender técnicas de cuidados, ética, comunicação, primeiros socorros e garantir o bem-estar do idoso”, conclui.

Serviço