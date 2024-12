Prometendo ser um guia, “O Dia da Família é Amor e Alegria” é lançado na Capital

Em busca pelo aprimoramento do convívio e relação familiar, não apenas, seu, mas também de outros lares, Panmella Lunardelli lança seu primeiro livro, “O Dia da Família é Amor e Alegria”, que promete servir como “guia”, para o desenvolvimento da interatividade entre pais e filhos. A obra devocional semanal pode ser lida duas a três vezes por semana e traz atividades para o aprimoramento da conectividade interpessoal.

Ao Jornal O Estado, Panmella, que é mãe de dois filhos, contou que a ideia também serve de alternativa para fugir das telas e do uso constante de tecnologia dentro de casa. “Durante esse ensinamento, você tem um momento de conexão com as crianças, de comunhão, compartilhar algo e abrir espaço para a criança também compartilhar algo com você. É uma alternativa, ter uma atividade intencional entre a família. Às vezes, para a nós, é mais confortável chegar em casa e ligar a TV, mexer numa rede social, ao invés de dedicar tempo de qualidade em família”.

Para Panmella, que já tinha escrito outro livro cristão, mas que não chegou a publicar, o projeto surgiu de experiência própria, quando passou a dedicar mais tempo com a família após abrir mão da carreira na advocacia para cuidar da filha mais velha, Maria Eduarda, agora com 12 anos. “Quando eu engravidei eu havia no concurso público, mas eu ainda era estagiária, minha faculdade acabava em dezembro e ela nasceu em agosto, eu fiz o último semestre e quando eu podia voltar, eu escolhi não voltar. Escolhi ficar com ela, porque a minha carreira ia demandar muito de mim e minha família tem muito mais valor. Então eu resolvi ficar com a Dudu. Eu trabalhava e tinha o meu dinheiro desde o começo da faculdade, sempre tive essa autonomia financeira, mas escolhi abdicar para ficar com a Maria”, alguns anos depois veio o Pedro, agora com 7 anos de idade, o pequeno completa a família de Panmella.

Mesmo com o viés cristão, Panmella indica o livro de devocional para todos os formatos de famílias. “As palavras restauram qualquer relacionamento familiar. Porque tem momentos aqui, durante a leitura, que a gente fala sobre mentiras, o que ajuda caso algum familiar queira confessar algo, às vezes falamos de erros, porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, minha família não é perfeita, mas quando a gente estabelece esse tempo toda semana, a gente não dá tempo de ‘juntar muita sujeira embaixo do tapete’. Assim podemos trazer à luz aquilo que está incomodando, todo mundo tem liberdade para falar com respeito”.

Panmela destaca ainda que o livro “traz de volta a comunicação”. “O mundo está tão dinâmico, está tão rápido, que a gente fica sobrecarregado, resolvemos mil coisas ao mesmo tempo, isso é uma realidade dentro das casas, logo nós precisamos tirar esse tempo intencional, porque se não for planejado, a gente vive a vida familiar de maneira automática”, salientou. “É um guia, então todo mundo que tem família, independente do formato que seja, pode fazer o trabalho.

O livro pode ser adquirido através do perfil no Instagram, Panmella_lunardelli, onde é possível acessar o link @c2bmoficial. Uma quantidade limitada de exemplares também ficará disponível na Cafeteria Triunfo ao Rei, localizada na Rua Paulo Machado, 478, bairro Santa Fé, em Campo Grande.

