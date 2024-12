Homem é preso por tráfico de drogas em Naviraí

Na tarde desta terça-feira (17), a Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí fechou um ponto de vendas de drogas e prendeu um suspeito em flagrante. Durante investigações preliminares, apurou-se que o suspeito H.B.O.B. (26 anos) estava comercializando drogas em sua residência.

Durante as buscas, na sala da residência, foi localizada, oculta dentro de um climatizador de ar, uma sacola plástica contendo 223,3 gramas de substância análoga a maconha. Dentro da sacola, também foram encontradas quatro porções da substância, embaladas individualmente em sacos plásticos do tipo zip, já devidamente preparadas para venda, pesando 35,9 gramas.

Na cozinha da residência, foi localizada uma vasilha plástica contendo mais uma porção da substância, dinheiro em notas trocadas e mais 28 saquinhos zip pequenos, idênticos aos usados para embalar as drogas que foram apreendidas. Por fim, no fundo do quintal da residência, foram encontrados e arrecadados dois pés de planta do tipo de cannabis sativa, que estavam sendo cultivados naquele local.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a delegacia de polícia civil onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.

Com Policia Civil

