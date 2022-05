Votação da PEC que quer cobrar mensalidade em universidades públicas é adiada

A PEC conta ainda com parecer favorável do relator, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP).

A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RJ), se opôs à proposta, e alegou que a instauração de mensalidades não resolveria a falta de disponibilidade de recursos.

“As pessoas estão com bolsas congeladas, faltam recursos graças à política absurda que o governo Bolsonaro faz de corte de verbas. Independente disso, se é para ter justiça social, deveriam taxar o sistema financeiro. Mas esses ganharam no governo Bolsonaro”, apontou durante a reunião da CCJ.

Melchionna também ressaltou que a privatização de universidades públicas está no projeto de poder do Exército, manifestado no documento “Projeto de Nação”, do Instituto General Villas Bôas. “Todos nós vimos o documento do exército, (…) todos nós estamos vendo a operação de desmonte”.

Com informações do Congresso em Foco