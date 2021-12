Apostas encerradas: Mega da Virada bate recorde histórico de R$ 370 milhões

Quer ser um milionário? Se você não comprou aposta alguma, agora a próxima chance é só em 2023. A CEF (Caixa Econômica Federal) atualizou a estimativa de prêmio da Mega da Virada, que deverá pagar neste 31 de dezembro o montante de R$ 370 milhões – recorte histórico para a loteria brasileira. O cálculo anterior era de R$ 350 milhões.

As apostas, que se encerram às 16h (horário de MS), ficam agora com a expectativa das seis dezenas campeãs. O sorteio está marcado para acontecer às 19h. Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e decidir aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal de mais R$ 1,6 milhão.

Com o maior prêmio a ser pago da história, o concurso anterior (de número 2.330, em 2020) da Mega da Virada teve dois apostadores campeões, desembolsando nada menos do que R$ 162,6 milhões cada um.

Importante lembrar que, diferente dos demais concursos, a Mega da Virada não acumula. Caso não haja apostas premiadas com os seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.