Ano termina com quase 5 milhões de doses contra a COVID aplicadas em MS

De acordo com a última atualização da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Mato Grosso do Sul registrou 4.732.791 de doses contra a COVID-19 aplicadas na população. Das mencionadas, 2.041.859 foram de 1ª, 1.789.351 de reforço (3ª dose) e 256.839 da Janssen, até então “dose única”.

Com isso, o percentual de vacinados em MS termina neste último dia do ano em 72,38% – isto com o primeiro ciclo vacinal completo. Ou seja, a cada 10 sul-mato-grossenses, sete já tomaram as duas doses da vacina.

Todas as vacinas em uso nos estados e municípios brasileiros foram aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), após verificação de cumprimentos dos critérios de segurança e eficácia.

Lembrando que, antes do início da imunização, o Estado acumulou nos últimos dois anos – 2020 e, agora, 2021 – 10 mil vítimas que perderam suas vidas pelo vírus da COVID-19.