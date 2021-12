A poucos dias de completar 100 anos, morre a atriz e comediante Betty White

Faleceu neste 31 de dezembro a atriz e comediante estadunidense Betty White. Ela tinha 99 anos e estava a poucos dias de completar seu 100º aniversário – no próximo 17 de janeiro. De acordo com o site de entretenimento TMZ, a celebridade morreu em casa na manhã desta sexta-feira.

Reconhecida internacionalmente, ela foi uma das célebres “The Golden Girls”, série de comédia exibida entre 1985 e 1992 que foi ao ar no Brasil com o título de “Supergatas”. Ela fazia o papel de Rose Nylund ao lado de outras três “roommates”, todas de meia idade.

Com longa carreira artística, em oito décadas de profissão, suas atividades na televisão vieram desde o ano de 1939. Dez ano mais tarde, ela assumia o comando do programa de variedades “Hollywood on Television”, ao lado do ator Al Jarvis. Dezenas de obras – como “Justiça sem Limites”, “Community”, “Everwood”, “That ’70s Show” e “The Bold and the Beautiful” – também tiveram a presença marcante da atriz.

Ela foi agraciada com diversas premiações e homenagens em prêmios como o Emmy e American Comedy Awards, além de indicações ao Globo de Ouro.

Segundo a publicação do TMZ, a causa da morte não foi informada.