Apostadores da Capital faturou R$ 3,7 milhões na Lotofácil

Uma aposta simples de Campo Grande faturou R$ 3.718.158,24 ao acertar as 15 dezenas do concurso 2.845 da Lotofácil. O sorteio aconteceu na noite de ontem (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Os números premiados foram: 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24.

Segundo a Caixa Federal, a cota sorteada foi registrada na Loteria Las Vegas, localizada na região central da Capital. No mesmo sorteio, mais quatro sortudos acertaram 14 números e irão levar R$ 1.448,23.

Ainda conforme o sorteio da noite de ontem, o prêmio estimado em R$ 500 mil, a Super Sete acumulou novamente após sortear as colunas 7 – 9 – 0 – 5 – 2 – 2 – 1 no concurso 410.

Já a Lotomania, que ofertou R$ 6 milhões no concurso 2.485, teve as dezenas sorteadas: 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 23 – 42 – 43 – 44 – 66 – 74 – 76 – 79 – 82 – 84 – 85 – 86 – 89 – 92.

Como jogar

Caso queira participar do próximo sorteio, valendo até R$ 1,7 milhão, é preciso apostar 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou na página da Caixa pela internet. As apostas podem ser feitas até as 18h (de MS), tanto em casas lotéricas quanto nos canais eletrônicos. A aposta mínima custa R$ 4.