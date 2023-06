Policiais de MS prende criminoso acusado de matar caminhoneiro em MT

Marcos Vinícius Barbosa Chimenes, 23 anos, foi preso no final da tarde de ontem (23)., acusado de pertencer a uma organização criminosa responsável pelo crime de latrocínio. Ele é apontado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, cidade a 229 quilômetros de Campo Grande, como integrante de quadrilha que matou e roubou um caminhoneiro em fevereiro deste ano. O crime aconteceu na cidade de Rondonopolis (MT).

Seguindo a Polícia Civil, o jovem foi preso quando chegava em sua residência com a esposa. Conforme apurado pelo site Ligados Na Notícia, dos cinco membros da organização, apenas ele foi preso.

O crime

Segundo as linhas de investigação da Polícia Civil, consta que o caminhoneiro de 52 anos, saiu da cidade de Comodoro (MT) para entregar um carregamento de fertilizantes em Rondonópolis (MT), onde foi abordada pelos criminosos.

Após dias do sumiço, o caminhão foi localizado abandonado em um posto de combustível sem a carga. Um corpo em decomposição, posteriormente identificado como sendo o do motorista, foi localizado desovado embaixo de uma ponte no município de Pedra Preta (MT).

O caso ainda segue em investigação na localização dos outros membros da organização criminosa.

