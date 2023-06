Policiais encontram quase 900 kg de maconha em caminhonete abandonada

Uma caminhonete com registro de roubo, foi recuperada na noite de ontem (23), pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), transportando quase 900 quilos de maconha, na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo conseguiu fugir durante abordagem e segue sendo procurado pela polícia.

A abordagem aconteceu durante um bloqueio na MS-164, próximo à zona rural do município, quando os agentes do DOF depararam com uma Toyota/Hilux em atitudes suspeitas e deram sinal de parada ao condutor do veículo. Ao avistar os policiais, o motorista parou a caminhonete na rodovia, deu meia volta e retornou na pista. Durante a fuga, o condutor entrou em uma estrada vicinal e abandonou a caminhonete. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

No interior do utilitário foram encontrados 946 tabletes de maconha, pesados 890 kg de maconha, avaliados em aproximadamente R$ 1,8 milhão. Os policiais checaram o chassi do veículo, constataram que foi colocada uma placa adulterada na caminhonete e que tinha registro de roubo em 2019.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.