Após beber em festa, homem é preso após causar acidente de trânsito

Após se envolver em um acidente de trânsito na noite de ontem (9), um homem de 35 anos, foi preso em flagrante após confessar ter consumido bebida alcoólica. O acidente aconteceu no bairro Jardim Climax, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada após receber informações de um acidente de trânsito avenida Joaquim Teixeira Alves, quando um veículo de modelo, Fiat Pálio, bateu em um HB20. O condutor acabou fugindo do local.

Em diligências pela região, os policiais encontraram o condutor que causou o acidente parado na Rua Getúlio Vargas, com hematomas no corpo. Questionado pelos policiais, o motorista disse que foi provocada por grupo de pessoas. Ele também confessou aos policiais ter ingerido três garrafas de cerveja. O condutor estava sem CNH e sob efeito de bebida alcoólica.

Por conta de seu depoimento, ele foi encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto atendimento Comunitário), para registro do caso.

