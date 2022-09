Criança de 2 anos é vista andando sozinha em macroanel

Uma criança de 2 anos, foi vista na tarde de ontem (9), andando sozinha pela Avenida Ana Rosa Castilho Ocampos, na região do Jardim Montevidéu, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o sexo da criança não foi especificado no registro policial.

A criança foi vista próximo ao microanel da BR-163, região onde é registrada trânsito intenso de caminhões. Um homem que estava em um ponto de ônibus, viu a criança caminhando e a pegou no colo. Ele chegou a questionar a criança onde estava os pais dela. A criança não soube responder, por conta da idade dela. Preocupado com a situação, o homem acionou a Polícia Militar que foi até o local.

Na delegacia, o Conselho Tutelar também foi acionado, e informaram os policiais que a criança deveria ser entregue na DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde o caso foi registrado.

Ainda de acordo com registro policial, os responsáveis foram encontrados e a avó apareceu na delegacia. Em depoimento, ela e disse que a criança saiu de casa sem ser vista e que a mãe a procurava pela região.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro) por abandono de incapaz.

