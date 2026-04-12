Após bebedeira, homem é encontrado morto com facada no pescoço em Naviraí

Um homem de 29 anos foi encontrado morto na madrugada deste domingo (12), em Naviraí. A vítima, identificada como Eugenio Insfran Alfonzo, apresentava uma perfuração no pescoço causada por arma branca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado no cruzamento das ruas José Soares Limeira e Raimundo Alexandre, no bairro Jardim Paraíso IV. Inicialmente, não foi possível identificar se o ferimento havia sido provocado por arma de fogo ou faca.

Após análise da perícia, ficou constatado que se tratava de homicídio cometido com arma branca, que atingiu a região do pescoço da vítima.

Informações repassadas à polícia indicam que Eugênio havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica com amigos nas proximidades de uma aldeia urbana. Durante a noite, ele teria saído em direção ao bairro onde foi encontrado.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e identificar o autor do homicídio.

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