Encontro de Gestores traz foco em pessoas, tecnologia e resultado na pecuária

Com temas sobre os desafios de equipe, tecnologia e liderança das fazendas brasileiras será realizado nos dias 14 e 15 de abril, em Campo Grande, MS, o Encontro de Gestores promovido pela Terra Desenvolvimento. Um dos eventos mais esperados na pecuária, acontece desde 2010, bianualmente, consolidando-se como um espaço que dita tendências, promove debates e estimula a troca de experiências práticas entre produtores, gestores e lideranças do setor pecuário.

“O Encontro de Gestores é um espaço para a construção de visão do negócio”, afirma Rodrigo Patussi, diretor da Terra Desenvolvimento. Segundo ele, a pecuária está cada vez mais exigente em um cenário cada vez mais incerto, “por isso, é preciso uma visão refinada do planejamento para a melhor tomada de decisão, valendo-se da tecnologia aplicada, gestão de equipe e investimentos”.

Dentro da gestão, uma das grandes dores do pecuarista é o “apagão de mão de obra” e entender as transformações da geração de forma aplicada é um dos temas do evento com apresentação de Dado Schneider, especialista em comportamento das novas gerações. Sua fala é complementada com a experiência da pecuarista Carmen Perez, uma liderança em bem-estar animal aplicado à pecuária.

“A tecnologia e estratégia só geram resultado quando há equipes capacitadas, engajadas e alinhadas aos processos”, comenta Patussi sobre o desenvolvimento humano necessário às empresas rurais.

Como alternativa ao mercado de commodities, surgem muitos projetos de carne, porém, poucos são duradouros. Para desvendar esse processo, Clovis Junior, gerente administrativo da Fazenda Indaiá, e Eduardo Fornari, CEO da Vermelho Grill, vão contar a experiência da fazenda na gastronomia, detalhando aspectos produtivos e de gestão do negócio que dura mais de uma década.

A atualização técnica em gestão, mercado e tecnologia também serão abordadas com apresentações de Thiago Carvalho, Gustavo Rezende, Daniel Girello, Clóvis de Barros Filho e Antonio Chaker. “São os principais nomes que pensam o mercado e a pecuária e nossa equipe de consultores irá desafiá-los”, comenta sobre a dinâmica do evento.

A Terra Desenvolvimento Agropecuário atua na consultoria, mapeamento, planejamento estratégico e treinamento agropecuário desde 1997. Com consultores em todo Brasil, Paraguai e Bolívia assessora anualmente 400 fazendas em projetos de gestão.

Mão na massa

Com realização simultânea, o Encontro de Gestores contará com os seguintes workshops:

-Estratégias Comerciais no Agro Moderno: Mercado, Parcerias Industriais e Proteção de Preços em um Cenário Volátil, com Tadeu Castro.

-Pastagem, Suplementação e Confinamento: Caminhos Práticos para Elevar Lotação, GMD e Lucro, com Gustavo Rezende.

-Gestão Estratégica para Empresas Agropecuárias: Os 10 Passos para o Lucro, com Bruno Longo.

-Agricultura Lucrativa e Sustentável: Eficiência Operacional, Biológicos e Estratégias Comerciais para Aumentar Margem por Hectare, com Daniel Girello.

-Governança no Agro: Estruturas e Práticas para Alta Performance em Fazendas e Empresas Rurais, com Pedro Paulo Moreira Rodrigues.

Por Suzi Jarde

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