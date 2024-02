Ainda em reforma, Praça do Bom Viver em Bonito é vandalizada com furtos e depredação

A Prefeitura de Bonito emitiu uma nota para expressar sua consternação diante de atos de vandalismo que têm ocorrido na Praça do Bairro Bom Viver. Apesar dos esforços empreendidos para revitalizar o local, proporcionando à comunidade uma área de lazer e prática esportiva, ações de vandalismo tem prejudicado o andamento da reforma.

A Praça está passando por uma reforma completa, com a instalação de quadras, parquinho, pista de caminhada, iluminação e cercamento. No entanto, antes mesmo da conclusão das obras, indivíduos inescrupulosos têm furtado objetos do local, incluindo a fiação elétrica, comprometendo o andamento e a qualidade da revitalização.

A administração municipal expressa seu repúdio a esses atos lamentáveis, destacando que o trabalho realizado visa o benefício da comunidade, proporcionando uma infraestrutura adequada para atividades esportivas e momentos de lazer.

Imagens desses atos já foram encaminhadas às autoridades policiais para adoção das medidas cabíveis. Contudo, é feito um apelo à comunidade para colaborar na preservação do espaço, evitando danos e contribuindo para a manutenção da Praça em condições ideais para todos.

É crucial ressaltar que o vandalismo é considerado crime, conforme estabelecido pelo artigo 163 do Código Penal, que caracteriza como crime “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. Em caso de condenação por dano simples, a pena prevista é de detenção de um a seis meses, ou multa de um a seis salários mínimos.

A Prefeitura enfatiza que o bem público é um patrimônio da comunidade, sendo responsabilidade coletiva cuidar e preservar esses espaços. Ao respeitar e proteger a Praça do Bom Viver, todos contribuem para um ambiente mais seguro e agradável para o usufruto de todos os moradores.

Com informações da Prefeitura de Bonito

