Assembleia realiza audiência para debater situação do estádio Morenão nesta semana

A situação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o “Morenão”, que está em reforma há dois anos, será debatida nesta quinta-feira (29) a partir das 14h em audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Denominada “Estádio do Morenão: seu Futuro e sua Utilização”, a audiência foi proposta pelo deputado Pedrossian Neto (PSD) e deve contar com a participação de representantes de órgãos e entidades ligadas ao esporte e às obras no estádio.

O termo para reforma do Morenão foi assinado em 19 de outubro de 2021 entre o então governador Reinaldo Azambuja e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine. Segundo informação na página da UFMS, o investimento é de R$ 9,5 milhões e integra o programa MS + Esporte. As obras tiveram início no primeiro semestre de 2022.

“Não tem como o nosso futebol prosperar, se não tivermos um estádio para receber torcidas, uma cobertura jornalística e televisiva, suficiente até para ajudar no patrocínio do futebol de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado Pedrossian Neto.

De acordo com o parlamentar, a audiência vai discutir a “reforma interminável” e a falta, até então, de perspectiva para conclusão das obras. “Isso tem trazido uma série de problemas e prejuízo ao esporte”, avalia.

Devem participar da audiência a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul). Presidentes de clubes de futebol do Estado, torcidas organizadas, federações, pessoas que gostam de futebol e o público em geral são convidados para o evento.

