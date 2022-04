A OAB MS divulgou uma nota na última sexta-feira (22), sobre a indisponibilidade do sistema que gera os autos digitais.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) do TRT24 informa que o sistema PJe está com as funcionalidades de “consulta aos autos digitais” e “transmissão eletrônica de atos processuais” temporariamente indisponíveis.

Será disponibilizado certidão de indisponibilidade para o dia 22/04/22. Não há prazo para o restabelecimento do serviço.