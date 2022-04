Presidente do Tribunal de Contas estreita relações com a Casa de Leis

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Conselheiro Iran Coelho das Neves. fez uma visita institucional na Casa de Leis, na última terça-feira (19), e foi recebido pelo presidente da Casa, Carlos Augusto Borges, o Carlão e pelo primeiro-secretário da Casa de Leis Municipal, vereador Delei Pinheiro.

A visita reforçou os laços entre as duas casas que têm ambas papel fiscalizador do poder público. “A vinda do Presidente Iran até a Câmara municipal demonstra união entre as casas e vamos aproveitar a oportunidade de convidar o TCE para fazer parte da TV Câmara que vamos implantar ainda neste ano”, detalhou o presidente Carlão.

O presidente Iran das Neves diz que se identificou com a gestão da Câmara Municipal. “Nosso papel é importante de fiscalização. Fiquei muito feliz em saber que que eu e o presidente Carlão compartilhamos de histórias de vida bem parecidas, ele tem mais de três décadas de serviço público e eu estou indo para quase 40 anos de trabalho no Tribunal”.

Além disso, o conselheiro afirmou que a parceria entre as casas deve ser cada vez mais forte. “Sempre reafirmo que o TCE tem a obrigação de ser parceiro do bom gestor, e por isso estamos com a Câmara de Campo Grande”, elogiou das Neves.