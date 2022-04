Luan Santana e Thiaguinho são algumas das próximas atrações da Expogrande 2022

Fãs de Luan Santana, Clayton e Romário e Thiaguinho, podem já garantir seus ingressos para o final de semana do dia 29 e 30 de abril.

A Expogrande trouxe nomes que movimentaram o estacionamento do shopping Bosque dos Ipês neste feriado de Tiradentes, que contou com o show pirotécnico do DJ Alok, dos sertanejos Henrique e Juliano, Jorge e Mateus dentre outros que animaram o feriadão prolongado na Capital.

Os ingressos para os shows de Luan Santana começam em R$25 reais pista e vão até R$499 reais. O show do Thiaguinho já tem valores que transitam de R$25 reais a R$299,00 reais.

Interessados podem acessar: https://baladapp.com.br/a/expogrande-shows-campo-grande-ms-19-de-abril-de-2022/2558