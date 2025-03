Ao tentar assaltar casa de idoso, homem é baleado na perna por neto, no bairro Aero Rancho

Ao se deparar com homem invadindo casa do avô, o neto, que não teve informações divulgadas, disparou contra a perna do assaltante. O caso aconteceu nesta quinta-feira (6), no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O ferido foi encaminhado para a Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência o neto do dono da residência, por volta das 12:30, acionou a Polícia Militar. Segundo ele, estava chegando em casa com o avô quando avistou um homem tentando arrombar a porta.

Ao ver os moradores, o assaltante sacou a arma, mas deixou cair no chão. O neto pegou o revólver, atirou contra a perna do assaltante e a jogou no chão. O suspeito, mesmo ferido, pegou o objeto de volta, e tentou escapar pulando os muros da vizinhança. Na Rua Taumaturgo, um sargento que estava de folga no dia, viu a mobilização e parou o criminoso.

Neto foi encaminhado para a delegacia e o assaltante para a Santa Casa. A arma do crime não foi encontrada.