PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, impulsionado por serviços e indústria

Expansão da economia foi a maior desde 2021, mas agropecuária registrou queda

A economia brasileira registrou um crescimento de 3,4% em 2024, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o quarto ano consecutivo de expansão e representa a maior alta desde 2021, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,8%.

O resultado foi impulsionado pelos setores de serviços e indústria, que apresentaram crescimentos de 3,7% e 3,3%, respectivamente, em comparação a 2023. Dentro do setor industrial, a construção civil se destacou com um aumento de 4,3%. Por outro lado, a agropecuária registrou uma queda de 3,2%, atribuída a condições climáticas adversas que afetaram culturas importantes como soja (-4,6%) e milho (-12,5%).

Pela ótica do consumo, o consumo das famílias cresceu 4,8%, impulsionado por programas de transferência de renda do governo, melhorias no mercado de trabalho e taxas de juros mais baixas em relação a 2023. A taxa de desemprego atingiu 6,6% em 2024, a menor já registrada, enquanto a taxa básica de juros (Selic) teve uma média de 10,9% ao ano, contra 13% ao ano em 2023.

No quarto trimestre de 2024, o PIB cresceu 0,2% em relação ao trimestre anterior, indicando uma desaceleração no ritmo de crescimento. Este resultado é atribuído a uma leve aceleração da inflação, especialmente de alimentos, e ao aumento das taxas de juros iniciado em setembro, que impactaram o consumo das famílias.

Com o desempenho de 2024, o PIB brasileiro totalizou R$ 11,7 trilhões, e o PIB per capita alcançou R$ 55.247,45, representando um avanço de 3% em relação a 2023, já descontada a inflação.

Para 2025, o Ministério da Fazenda estima um crescimento de 2,3% do PIB, refletindo expectativas de desaceleração econômica devido a políticas monetárias mais restritivas adotadas para controle da inflação.

