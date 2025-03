Fim de semana tem muito samba e cultura para curtir o Enterro dos Ossos

Feiras criativas, shows de rock e blocos de Carnaval estão entre as opções de entretenimento para a agenda cultural

Premiação Escolas de Samba

Ainda no clima do Carnaval, Campo Grande recebe nesta sexta-feira a premiação das campeãs das escolas de samba da Capital. A grande vencedora de 2025 foi a G.R.E.S. Vila Carvalho, seguida pela Deixa Falar, que conquistou o segundo lugar, e os Catedráticos, que ficaram com a terceira posição. Completarão a apresentação as escolas Igrejinha, Herdeiros do Samba e Cinderela. A premiação acontecerá a partir das 19h, com entrada gratuita, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3065, no Centro.

SEXTA-FEIRA (7)

Campo Cênico

No dia 7 de março, será lançado em Campo Grande o curta-metragem “Campo Cênico”, um documentário que explora a cena teatral local. Dirigido por Pedro Miyoshi, o filme tem uma abordagem ensaística e revisita questões contemporâneas do teatro regional, buscando levantar discussões sobre identidade e arte. A exibição do curta será pública e gratuita, e acontece hoje (7), no Teatro Grupo de Risco, localizado na R. Trindade, 401 — Jardim Paulista, às 18h.

Exposição O Cinema antes do Cinema

A exposição “O Cinema antes do Cinema: Brinquedos Ópticos e Suportes Analógicos” está em cartaz no Museu da Imagem e Som, desde 18 de fevereiro até 18 de março. A mostra apresenta aparelhos icônicos como tocadores de fitas cassete, aparelhos de vídeo VHS, televisões de tubo e toca-discos, além de brinquedos ópticos, como o zootrópio, o taumatrópio e o caleidoscópio, que foram precursores do cinema. Durante a visita, o público poderá vivenciar conteúdos reproduzidos nesses suportes, proporcionando uma viagem no tempo. A entrada é gratuita e o museu fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Para mais informações e agendamentos, o telefone e WhatsApp são (67) 3316-9178.

Mulheres em Cena — Amambai

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de Março, o evento Mulheres em Cena traz para a sua programação apresentações de música, teatro, dança, artesanato, artes visuais, literatura, gastronomia e agricultura. Também será exibido no evento, um dos mais recentes e significativos trabalhos do audiovisual sul-mato-grossense: a animação + Forte, da cineasta Ara Martins. A exibição acontece hoje (7), às 19h, na Praça Central, em Amambai, e estabelece um diálogo profundo entre a história de Poty, uma menina indígena protagonista do filme, e a identidade das mulheres da região de fronteira.

SÁBADO (8)

Sunset Growler Station

Neste sábado (8) é celebrado o Dia Internacional da Mulher e o Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira) realiza uma noite dedicada a elas, com duas bandas formadas por cantoras, com a pegada do Rock n’ roll. A abertura da noite fica por conta da banda Rocket, com os clássicos do hard rock e rock n’ roll. E a banda Hellora traz o som do heavy metal. A abertura da casa é às 18h e ingressos estão disponíveis no Sympla.

Cervejaria Canalhas

Também em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Cervejaria Canalhas realiza um tributo à Tina Turner e Janis Joplin, por Erica Espíndola. Fã de Tina e Janis, Erica Espíndola não apenas presta uma homenagem, mas canaliza a energia bruta e a emoção visceral dessas duas mulheres icônicas que marcaram gerações com suas vozes inigualáveis. O tributo será mais que uma homenagem, é uma celebração da força, do poder e da alma de duas mulheres que mudaram a história da música e continuam a inspirar gerações. A abertura da noite por Isadora Alves e a Cervejaria Canalhas fica na Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira.

Bloco Forrozeiros do MS

O Bloco Forrozeiros MS promete agitar a Esplanada Ferroviária neste sábado, 08 de março, na Rua Temístocles, entre 14 de Julho e Calógeras. O evento, que irá fechar o carnaval de 2025 irá cair na folia, é perfeito para quem ama carnaval, mas prefere a vibe do xote. Prepare-se para dançar muito, com atrações imperdíveis no Enterro dos Ossos a partir das 17h, com shows de Gabriel Chiad (17h), Forró Ipê de Serra (17h30), Todi Original (19h30) e Flor de Pequi Forró (21h). Não perca essa oportunidade de celebrar o Dia da Mulher com muita música e animação!

Feira Mixturô

A Praça do Peixe, na Avenida Bom Pastor, será sede mais uma vez da Feira Mixturô. Das 16h às 22h, a feira reúne um mix de cultura, artesanato, empreendedorismo e gastronomia, com edição especial ao Dia das Mulheres.

DOMINGO (9)

Feira Quilombola

Neste domingo, a partir das 8h, a população está convidada a ir até a comunidade quilombola Furnas de Jaraguari, a 40 km de Campo Grande, para conhecer as tradições, gastronomia, com quitutes típicos do local como a rapadura, melaço de cana, show regional e economia criativa. A Feira Quilombola é realizada todo segundo domingo do mês, na sede da associação de Pequenos Produtores Rurais. Além da feira, a sede fica aberta todos os dias, para a compra de produtos da comunidade.

Dia do Graffiti

No dia 9 de março, será comemorado o dia Nacional do Graffiti com a 3º edição do Campão Graffiti. O evento será realizado na Vila Nhanhá com uma programação imperdível, das 8h às 19h, na ONG Núcleo Humanitário (Rua do Comércio, nº 149). A 3ª edição do evento contará com apresentações musicais dos MCs Pretisa e Sb Gui, além de performances de B-boys, B-girls e DJs, trazendo o melhor da cultura Hip Hop para as ruas. Para a criançada, serão oferecidas atividades recreativas como pula-pula e distribuição de doces.

