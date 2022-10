Almoço árabe tem lucro revertido para projetos sociais

Projeto NOVAAlmoço árabe tem lucro revertido para projetos sociais e será realizado no dia 23 de outubro, um almoço árabe no restaurante Graciliano em prol desses projetos, o valor do convite para servir a vontade é de R$100 por pessoa.

Esse almoço terá o lucro revertido para o projeto Elas, que atende mães adolescentes e o Nova Transforma, que atende crianças e adolescentes vítimas de abuso.

Comprando o convite você pode tanto ir no restaurante e desfrutar um ambiente agradável com música ao vivo e comer à vontade. Ou pegar a sua marmitex pra levar pra casa, a porção serve duas pessoas.

Confira o cardápio do almoço:

Carneiro assado com molho de hortelã; Arroz marroquino; Arroz com lentilha de cebola dourada; Quibe assado; Charuto; Tabule; Coalhada seca; Hommus; Babaganush; Pão sírio; Pepino e cenoura em palitos e Quibe cru.