Fecomércio e Senac levar empresários de MS aos EUA

A Fecomércio MS (Sistema Comércio MS) e o Senac organizam uma missão técnica para levar empresários e interessados do segmento do comércio, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul para a maior feira de varejo e inovação do mundo, a NRF Retail’s Big Show, que será realizada entre os dias 13 e 21 de janeiro de 2023, em Nova York (EUA).

Para facilitar a participação dos empresários a Fecomércio MS e o Sebrae MS vão oferecer um subsídio de 50% para micro e pequenas empresas (30% pelo Sebrae e 20% pela Fecomércio), e de 30% para as médias e grandes, concedido pela Fecomércio MS. Os subsídios serão destinados às empresas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, contribuintes e adimplentes com o Sistema Comércio, sendo uma vaga por CNPJ. As vagas são limitadas e é preciso agilizar a inscrição, para organização dos trâmites necessários para a viagem.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, destaca a importância da missão técnica para o empresário do varejo. “É mais uma oportunidade que o Sistema Comércio disponibiliza para todos aqueles que queiram se atualizar sobre as tendências mundiais do varejo, reunindo a visão global e trazendo essa visão para a nossa realidade local, aproximando ainda mais esse empresário do mercado e das tecnologias, servindo de inspiração e transformação”, afirma Edison Araújo.

Além da participação no evento, os integrantes da missão irão realizar visitas técnicas em empresas de referência, com cases diferenciados, com mentores especializados para mediar e facilitar o conhecimento na feira e nas visitas. O guiamento técnico do grupo será realizado pelo especialista em varejo e consumo, Caio Camargo, diretor comercial da Linx, uma das maiores empresas de tecnologia do País. Camargo é uma das referências do mercado quando se trata de vender mais e melhor.

E também pelo co-founder e CHRO na Credere, Fred Alecrim, curador internacional de tendências, com mais de 26 anos de experiência com negócios por meio de palestras, mentorias e treinamentos. Os profissionais do varejo irão conduzir os representantes de MS durante a visita técnica, ajudando os empresários a entenderem melhor os conceitos apresentados por cada empresa visitada e como implementar as informações recebidas em cada negócio.

O diretor do Senac MS, Vitor Mello, explica que a missão técnica é uma oportunidade de imersão para empresários e executivos do segmento, adquirindo conhecimentos essenciais para agregar valor aos seus negócios, diretamente do berço do varejo, de onde são apresentadas as principais tendências mundiais que chegam ao mercado.

“Os conceitos que serão discutidos na feira em breve estarão impactando os negócios em todo o mundo. Então, essa é uma grande oportunidade para quem quer adquirir esse conhecimento de forma única, no centro onde tudo acontece, melhorando a prática de sua atuação no dia a dia, no seu negócio, aproximando ainda mais esse empresário do mercado e das tecnologias, servindo de inspiração e transformação”, explica o diretor.

Retail’s Big Show – Organizada pela (NRF) – Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos -, a convenção aborda temas estratégicos para o futuro da área. O evento consolida temas de interesse para os varejistas, como experiência de compra, gestão do atendimento, inovação, visual merchandising, design de lojas, comércio eletrônico, presença digital e comportamento de consumo. Paralelamente, a feira conta com uma exposição de cerca de 800 fornecedores de produtos e serviços que demonstram as tecnologias mais recentes para melhorar os negócios. No total, serão mais de 250 palestrantes que irão debater sobre as tendências para o varejo e apresentar as novas tecnologias do setor.