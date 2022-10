Bolsonaro visita Santa Catarina e destaca números da economia

O candidato à reeleição à Presidência pelo PL, Jair Bolsonaro, esteve hoje (11) em Balneário Camboriú (SC), onde destacou os números da economia e a expectativa de crescimento da atividade no país, durante evento com prefeitos e autoridades locais.

“Hoje temos uma economia que é exemplo para o mundo todo. Vamos entrar no quarto mês com deflação”, disse. “Estamos na 15ª semana consecutiva em que o mercado projeta números positivos para nossa economia. Isso tudo não é por acaso, desde o começo, quando assumimos, apresentamos e aprovamos várias propostas para facilitar a vida daquele que quer empreender”, completou.

Entre os projetos de seu governo, Bolsonaro citou a Lei da Liberdade Econômica, a Reforma da Previdência, o Marco das Startups, o Marco do Saneamento Básico, o BR do Mar e o Marco Ferroviário. “Tudo isso somou para que o mercado se aquecesse”, disse.

Aos prefeitos e prefeitas presentes, o candidato pediu apoio e disse que o resultado das eleições passará pelo trabalho de campanha nas bases eleitorais. Em Santa Catarina, Bolsonaro teve 62,21% dos votos válidos, contra 29,54% para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No estado, também haverá segundo turno para as eleições ao governo, entre os candidatos Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT). “Seria muito bom ter um presidente da República perfeitamente alinhado com os governadores de estado”, disse Bolsonaro, endossando seu apoio a Jorginho Mello.

