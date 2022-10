Alimento da fé

Queridos, Leitores!

Estamos aqui novamente para falar de fé, de amor e confiança em Deus.

Nesta semana que se inicia amanhã, nós brasileiros ficamos como que com o ar, preso dentro nos pulmões, a espera de algo que seja melhor para o País.

Nos comportamos exatamente como a 8, a 4 anos atrás, novamente acreditando que as mudanças e destinos do país e do mundo estão nas nossas mãos.

Pobres de nós! Pobres!

Colocamos a nossa confiança em nós, agimos muitas vezes movidos por emoções e desejo de justiça. Queremos as coisas a nossa forma.

Ocorre que estamos nos esquecendo do principal, do que é essencial. Pedir a Deus, falar com Deus, levar a Deus e entregar com confiança.

Não estou aqui a dizer a você vote nesse ou naquele, faça isso ou aquilo. Digo apenas seja coerente com a sua fé.

A medida que nós pensamos de uma maneira, falamos da mesma maneira e agimos da mesma maneira, estamos sendo coerentes.

É da natureza humana duvidar, é da natureza humana a pouca fé, peçamos também a Deus que nos fortaleça na fé, no amor e na caridade.

Caridade no sentido literal significa “ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos”, olhemos os nossos irmãos de caminhada com olhar caridoso, inclusive porque em muitos momentos na nossa vida estivemos como ele, nesta mesma altura da estrada.

Portanto, sejamos pacificadores, amorosos e caridosos para com eles. O amor convence, o amor aproxima, é Deus a fonte de o todo amor.

Por que nós seremos frios, por que nós seremos carrascos? Se Deus nos ama, nos perdoa e é sempre caridoso para conosco.

A família é um sacerdócio, é dela que vêm os novos Cristãos, é de casais que nascem os filhos, portanto conservemos os valores morais, a vida, as famílias e estaremos conservando a Igreja!

Aqui vou relembrar algo, que deveria ser nosso café da manhã.

Salmos 40:1-17

Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.

Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.

E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus; muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor.

Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira.

Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar.

Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste.

Então disse: Eis aqui venho; no rolo do livro de mim está escrito.

Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.

Preguei a justiça na grande congregação; eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes.

Não escondi a tua justiça dentro do meu coração; apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade.

Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias; guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.

Porque males sem número me têm rodeado; as minhas iniqüidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça; assim desfalece o meu coração.

Digna-te, Senhor, livrar-me: Senhor, apressa-te em meu auxílio.

Sejam à uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la; tornem atrás e confundam-se os que me querem mal.

Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: Ah! Ah!

Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam constantemente os que amam a tua salvação: Magnificado seja o Senhor.

Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.

Até o próximo sábado!

Com as Graças do Pai!