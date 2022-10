Escola agrícola terá expansão de área para aulas práticas

As aulas práticas no campo para os alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho, serão incrementadas a partir do próximo ano letivo. A unidade terá mais 10 hectares para que os estudantes desenvolvam atividades ligadas às práticas agrícolas como plantio e cuidado com os animais. A entrega simbólica da área foi realizada hoje (21), com a assinatura do termo de cedência. A ação aconteceu durante a reunião de pais e gera expectativa na comunidade escolar.

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes destacou que a extensão da área da unidade escolar vai valorizar e priorizar a educação no Distrito. “Estamos ampliando as ações na Escola Barão do Rio Branco. Serão 10 hectares cedidos por dois ex-alunos, para que as crianças possam desenvolver as práticas agrícola e multiplicar a experiência do agronegócio que a escola ensina para os jovens”.

A comerciante Juliana Araújo tem dois filhos na escola e avalia que a área será bem aproveitada pelos alunos. “É muito gratificante ver a evolução das crianças, o empenho dos professores e o cuidado da direção. Realmente é uma escola diferenciada e a gente percebe isso. As pessoas vêm até Rochedinho para comprar o famoso queijo e com a área, com certeza vai ter mais produção de leite e mais queijo para comercialização”, afirmou.

Orientação técnica

Os alunos e funcionários já produzem queijo, doces e geleias, além de verduras que são comercializadas e doadas na região. Na área zootécnica, a escola tem criação de abelhas sem ferrão, frangos de corte e de postura. E para que tudo seja feito com os melhores procedimentos agrícolas, a unidade escolar tem o apoio técnico da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Atualmente, a Sidagro orienta sobre os melhores processos nas hortas – orgânica e sintrópica – e orientação técnica na construção da cozinha experimental, em relação aos procedimentos corretos para obter o Selo SIM (Selo de Inspeção Municipal). Com isso, os alunos-produtores poderão comercializar os produtos dentro dos estabelecimentos de Campo Grande ampliando o mercado de vendas, já que o SIM é obrigatório para todos os produtos de origem animal. O selo atesta que os produtos são apropriados ao consumo e não apresentam risco à saúde humana.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

