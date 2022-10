UEMS anuncia inscrições para graduações em Dourados

As graduações em Dourados disponíveis pela UEMS são as graduações: Ciência da Computação (bacharelado); Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura); Direito (bacharelado); Enfermagem (bacharelado); Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado); Engenharia Física (bacharelado); Física (licenciatura); Letras – Português/Espanhol (licenciatura); Letras – Português/Inglês (licenciatura); Matemática (licenciatura); Pedagogia (licenciatura); Química (licenciatura); Química Industrial (bacharelado); Sistemas de Informação (bacharelado); e Turismo (bacharelado), já são uma realidade.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet até 24 de novembro de 2022 (horário de MS), no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org.

Neste ano, a UEMS oferta no total 1.322 vagas em 64 cursos, em 14 cidades, no vestibular. A organização do PSV-UEMS 2023 será de responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC.

Como política inclusiva, o PSV-UEMS 2023 estipula período de solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição. Este processo deverá ser realizado exclusivamente pela internet até 28 de outubro de 2022, por meio do link https://concurso.fapec.org.