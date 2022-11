Com doação de equipamentos, Águas Guariroba e Defesa Civil Municipal firmam parceria operacional

A Águas Guariroba e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil firmaram uma parceria nesta sexta-feira (4) nas ações de monitoramento climático e de operações durante os períodos de chuva e estiagem em Campo Grande.

A parceria foi anunciada durante reunião na sede da Defesa Civil com a presença do diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira, do diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim e do Comandante da Defesa Civil Municipal, Major Pedro Centurião Filho.

Durante a reunião, a concessionária também fez a doação de equipamentos e móveis administrativos para a Defesa Civil, como mesas, computadores, cadeiras e um televisor de 42 polegadas. A equipe técnica da Águas Guariroba também pode acompanhar as operações da Sala de Situação da Defesa Civil nos trabalhos de monitoramento meteorológico.

O Coordenador e Comandante da Defesa Civil Municipal, Major Centurião, destacou a parceria com a Águas Guariroba nos trabalhos operacionais com apoio da Sala de Situação nos períodos de chuva ampliando as ações de prevenção.

“Somo muito gratos à parceria da concessionária que transforma esse trabalho conjunto em uma melhoria para atendermos cada vez melhor a população. Com essa parceria, conseguimos aprimorar a nossa capacidade de atendimento e colocamos a disposição da concessionária nossa Sala de Situação”, destacou o comandante.

“A Águas tem o compromisso constante, desde o início da concessão em Campo Grande de ser parceira da administração da cidade. Esta doação significa o pontapé inicial de uma grande parceria direcionada para os trabalhos de saneamento para enviar um serviço de qualidade até a população”, afirmou o diretor-presidente, Themis de Oliveira.

