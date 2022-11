Rebeca leva bronze e se despede de ‘Baile de Favela’

Marcando a despedida de “Baile de Favela” das suas séries, a ginasta Rebeca Andrade, de 23 anos, conquistou o bronze no solo feminino no Mundial em Liverpool, na Inglaterra, neste domingo (6).

A atleta conseguiu chegar ao pódio após a comissão técnica americana entrar com um recurso sobre a nota recebida por Jade Carey e a ginasta perder um décimo com a revisão dos jurados.

“É o que a gente sempre fala: quando você pede recurso, você tem que ter muita certeza do que o atleta fez. Pelo menos isso me botou no pódio, então não vou reclamar”, afirmou Rebeca em entrevista após a prova. “Qualquer medalha é bonita, e eu estou feliz demais”, afirmou.

A campeã mundial no individual geral e atleta do Flamengo ficou com pontuação de 13.733. A britânica Jessica Gadirova, que levou o ouro alcançou os 14.200 pontos, e Jordan Chiles, dos EUA, ficou com a medalha de prata, com 13.833.

No mesmo dia, só que mais cedo, Rebeca se desequilibrou na trave durante sua primeira final de aparelhos e acabou indo ao chão, não conseguindo chegar ao pódio. Mas na quinta-feira (3), a ginasta alcançou um resultado histórico para a ginástica artística brasileira, alcançando a vitória da final individual geral do Mundial, tornando a primeira pessoa do país a conquistar a medalha de ouro nessa disputa.

