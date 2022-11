Morre Bebeto Alves, cantor e pai da atriz Mel Lisboa

O músico, cantor e compositor gaúcho Bebeto Alves morreu, aos 68 anos, na madrugada desta segunda-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre (RS), onde ele estava internado.

Segundo as informações veiculadas pela Rádio Gaúcha, o artista havia sido diagnosticado com um câncer de pulmão, que foi agravado por uma embolia. Ele já enfrentava a doença havia alguns meses e lidava com idas frequentes ao hospital.

Bebeto Alves é natural do município de Uruguaiana/RS. O cantor nasceu em 4 de novembro de 1954 e lançou seu primeiro disco solo em 1981. Um de seus maiores sucessos, “Quando eu chegar”, veio cerca de três anos depois.

O compositor era considerado um dos pilares da música gaúcha moderna. Ele teve canções gravadas por artistas como Belchior, Ana Carolina e Kleiton e Kledir.

Outra parceria notável é com a artista sul-mato-grossense Alzira Espíndola. Em 2004, participou do “Projeto Pixinguinha”, ao lado de André Abujamra, Alzira Espíndola e o grupo Bangalafumenga, apresentando-se em Brasília, Terezina, São Luiz, Belém, Macapá, Santarém, Manaus e Boa Vista.

Após três anos sem apresentações ao vivo, ele voltou aos palcos em julho deste ano. Nesse período longe do público, lançou três álbuns: Salvo 79/80, Pela Última Vez e Contraluz.

Bebeto deixa a esposa, Simone Schlindwein; três filhas, a atriz Mel Lisboa, Kim Bins e Luna Lisboa Alves; e quatro netos.

Com informações da Folhapress

