Ações em abastecimento: Águas Guariroba registra volume recorde de captação de água em 23 anos

Com o registro de altas temperaturas durante o período de estiagem e atingindo níveis recordes, a Águas Guariroba vem intensificando as ações preventivas com objetivo de evitar o desabastecimento de água devido ao aumento de consumo. Como resultado dessas ações, a concessionária registrou no mês de outubro o índice de 306 milhões de litros de água captados, número recorde em 23 anos de operação.

Em comparação aos dois últimos anos a temperatura média no mês de outubro em 2023 registrou um aumento de 3 graus, enquanto a precipitação em mm está 93% menor em relação ao mesmo período do ano passado.

O volume recorde celebra os investimentos em segurança operacional dos últimos anos, mantendo a cidade abastecida 24 horas, além de destacar os investimentos da concessionária em infraestrutura no primeiro semestre de 2023.

Neste ano, a Águas Guariroba ativou três novos poços de água que reforçaram o sistema de abastecimento de Campo Grande. Os poços estão localizados nas regiões do Parque dos Poderes, Chácara dos Poderes e São Caetano e beneficiarão mais de 10 mil pessoas.

Para o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, os investimentos reforçam as ações de produção de água, ampliando as operações de abastecimento para garantir a eficiência no fornecimento de água para a população.

“Falar sobre qualidade na prestação de serviço à população é também apresentar os resultados voltados para a capacidade de produção de água em Campo Grande. Os novos poços e demais ações em operação pela Águas Guariroba demonstram que o investimento traz melhorias ao sistema de abastecimento de nossa cidade, reduzindo o risco de desabastecimento e proporcionando maior segurança operacional da água que chega até a residência da população”, destaca Gabriel.

No final do ano passado como parte das ações de revitalização e segurança operacional no abastecimento, a Águas Guariroba realizou limpeza mecânica da adutora da Captação Guariroba com a utilização do PIG, um equipamento utilizado para a manutenção 15 km de tubulação e retirada de incrustações, contribuindo para que os moradores continuem recebendo água tratada e com regularidade.

Ainda como parte dos investimentos em infraestrutura de abastecimento, em 2021 nove novos poços foram perfurados na região na região do Caiobá, Lageado, Pioneiros, Universitário, Coophavilla II, São Conrado, Taveirópolis e Nova Lima, ampliando em mais de 1,7 milhões de litros por hora a produção de água na cidade.

Distribuição assistida

Além dos investimentos em produção de água, a Águas Guariroba conta com um moderno sistema de monitoramento de distribuição de água em Campo Grande. O CCO – Centro de Controle Operacional é o coração da empresa nas ações de abastecimento.

No CCO é possível acompanhar em tempo real os volumes de água captada, tratada e principalmente distribuída. Com o monitoramento é possível identificar quando as pressões baixam em determinadas regiões, reservatórios e estações elevatórias de água tratada (EEAT), permitindo que as equipes de manutenção atuem de modo rápido e eficiente, garantindo que os índices de perdas de água continuem sendo um dos melhores do Brasil.

“Todos os dias buscamos melhorar nossa prestação de serviço. Temos o sistema de abastecimento de Campo Grande na palma da mão, conseguimos acompanhar o consumo na cidade toda, parametrizar oscilações na distribuição e realizar manobras emergências, quando necessário, garantindo que não falte água nas torneiras do campo-grandense,” finalizou. Acesse também: Insolação, exaustão por calor e desidratação são alguns problemas

Com informações da assessoria