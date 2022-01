Agora: dentro do carro, sargento do Exército atenta contra a própria vida e é levado para a Santa Casa

Um homem de 36 anos, servidor do Exército Brasileiro na Capital, levou na tarde de hoje (13) um tiro direto na cabeça dentro do carro que dirigia, estacionado em frente a uma residência. A situação não resultou na sua morte imediata e o militar foi levado ainda com vida para a Santa Casa de Campo Grande, em estado gravíssimo.

A fatalidade aconteceu agora há pouco no bairro Coronel Antonino. Segundo informações apuradas pelo repórter Itamar Buzzatta, para O Estado Online, o segundo-sargento foi até a casa da ex-namorada conversar com ela no intuito de reatar o namoro. O término resultou após uma briga entre o casal.

Veja na reportagem:

A área já se encontra isolada pela PM (Polícia Militar) e a arma encontrada e confiscada pelos agentes. Duas unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levaram o sargento até a unidade de saúde mais próxima. Em estado grave, o rapaz teve exposição de massa encefálica em decorrência do tiro.

No momento, a perícia investigativa irá analisar a ocorrência. Não é possível afirmar ainda se o disparo do militar foi um atentado contra a própria vida.