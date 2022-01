Campanha da Associação Comercial e Rotary arrecada 12 toneladas de alimentos para afetados na Bahia

Foram enviados nesta quinta-feira (13) mantimentos e produtos de higiene para as famílias afetadas pelas chuvas no estado da Bahia. As doações foram para a Campanha SOS Bahia e teve liderança da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) e do Rotary Clube, com apoio de parceiros.

A campanha recebeu 12 toneladas de alimentos e 4 mil litros de água potável, 400 kg de material de limpeza. Tudo que foi arrecadado foi concentrado no Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças) da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). O ponto de coleta na associação comercial permanece até esta sexta-feira (14).

Conforme a ACICG, o transporte dos donativos será feito pela KM Transporte até São Paulo. De lá, outro parceiro do programa, o Pátria Voluntária, vai dar andamento na entregada até Salvador. A ação arrecadou também 90 metros cúbicos de roupas e calçados que serão destinados posteriormente.

“Começamos 2022 trazendo um pouco de esperança e solidariedade ao povo da Bahia, desenvolvendo uma ação de arrecadação para ajudar o estado que tem vítimas fortemente afetadas pelas chuvas. Acionamos várias entidades e empresas associadas para somar esforços nessa doação e também contamos com a ajuda de toda a população. Agradecemos a todos os parceiros que colaboraram com a iniciativa trazendo suas doações”, explicou o presidente da ACICG, Renato Paniago.

Foram parceiros na ação: ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), ACECAM (Associação Comercial e Empresarial de Camapuã), ACITL (Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas), SEAC (Sindicato da Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Mato Grosso do Sul), Rotary Clube de Dourados e Três Lagoas, Rede Econômica, Feintramag (Federação Interestadual dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral), AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), Corpo de Bombeiros Militar de Dourados, Campo Grande e de Três Lagoas. Exército Brasileiro, por intermédio do Belog, Cefap da PMMS, e FAB (Força Aérea Brasileira).

(Com assessoria)