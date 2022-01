Chico Buarque trabalha em álbum com músicas inéditas para 2022

O cantor e compositor consagrado, Chico Buarque, planeja seu retorno aos palcos com músicas inéditas ainda em 2022. As informações foram divulgadas pelo portal G1, nesta quinta-feira (13).

Segundo o portal, se a pandemia deixar, Chico tem a intenção de gravar um novo material no estúdio e fazer turnê pelas principais cidades do país. Se o plano se concretizar, será o primeiro trabalho do cantor lançado desde 2017, quando lançou Caravanas.

Ele ainda revelou para a reportagem que já começou a trabalhar na composição das músicas do novo álbum que será editado pela gravadora Biscoito Fino.

Sobre a turnê, os planos do cantor e compositor são de subir nos palcos com a companhia de Mônica Salmaso, cantora que já colaborou em outros trabalhos de Chico. Ela deve fazer partição nos shows como uma convidada fixa.