Agência de publicidade poderá ganhar até R$5 milhões com TCE MS

O TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) publicou na última sexta-feira (2), a licitação para contratar serviços de publicidade e propaganda. O Tribunal estima gastar até R$ 5 milhões com a contratação.

A licitação foi publicada no Diário Oficial do órgão. Segundo a publicação, o Tribunal visa contratar uma agência de publicidade para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda.

Conforme o edital, o contrato terá vigência de 12 meses. O edital está disponível no Portal da Transparência do TCE-MS. A sessão de abertura das propostas será realizada em 5 de dezembro, às 11h.

