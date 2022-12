Homem morre após ser baleado na porta de casa

Osvaldo Lopes da Silva, de 33 anos, morreu na noite de ontem (2) após ser baleado na porta de casa, na cidade de Dourados, a 228 km de Campo Grande.

Conforme apurado pelo Dourados News, a vítima estava a porta da residência quando um homem, ainda não identificado, chegou em frente a residência e efetou vários disparos. Osvaldo tentou correr para os fundos, mas foi atingido. Não se sabe o que motivou o homicídio.

Familiares o socorreram e levaram ao Hospital da Vida ainda com vida, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi à óbito logo após dar entrada.

No local a polícia apreendeu cinco capsulas de calibre .40. A vítima possuía diversas passagens pela polícia e estaria com mandado de prisão em aberto.

A polícia investiga o caso e até o momento não se tem informações sobre a autoria do homicídio ou as causas que motivaram o crime.

Com informações do Dourados News.

