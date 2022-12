Ameaça com arma de brinquedo termina com prisão de jovem

Arma de brinquedo causa confusão em um bar na região central de Campo Grande, o ocorrido foi na Euclides da Cunha e terminou com um rapaz de 22 anos detido por portar uma arma de brinquedo na noite de sexta-feira (2),

A Polícia Militar foi acionada para ir até o bar, após uma confusão envolvendo um rapaz armado. A vítima relatou que tinha sido ameaçada.

Então, ao ver novamente o suspeito, ele acionou a PM. O rapaz estava dentro do carro com a arma, que era um simulacro. Ainda segundo a polícia, a confusão teria começado no banheiro do local.

A ocorrência foi registrada como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.